Eccellenza, finita l’attesa: al via la prima giornata di campionato

Finalmente si alza il sipario sul campionato d’Eccellenza, Girone B, che è a pronto a cominciare con la prima giornata di campionato. Sarà un weekend da subito intenso, nel quale si scopriranno le prima carte e si inizierà a capire davvero che tipo di stagione potremo vivere assieme alle diverse compagine locali, pronte a darsi battaglia in un campionato molto equilibrato e tutt’altro che scontato.

Le gare

La prima gara da tenere d’occhio è sicuramente quella tra Audax Cervinara e Battipagliese. Le zebrette hanno voglia di dimostrare al loro ritorno in Eccellenza, e le aspettative sono molto alte. I bianconeri, in settimana, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo per 3-1 il Castel San Giorgio in casa e sono tra le formazioni più promettenti ai nastri di partenza.

Gara in trasferta anche per l’Agropoli che dovrà vedersela contro il Montemiletto con il morale un po’ sotto i tacchi vista la sconfitta contro la Calpazio per 1-0 e una nuova era, appena partita, ancora da definire appieno.

Proprio la compagine di Capaccio, tra le mura amiche del “Vaudano”, sfida l’Apice per uno scontro ad armi pari con tanti giovani in campo che hanno voglia e fame.

Impegni casalinghi anche per Ebolitana e Polisportiva Santa Maria. La prima, bagnerà il suo esordio con il Castel San Giorgio dopo gli ultimi giorni un po’ turbolenti a causa del cocente ko per 4-1 contro il Buccino in Coppa.

La compagine giallorossa, invece, ha fatto 2-2 su in coppa ma ora alza il livello degli avversari con la visita al “Carrano” del Santa Maria la Carità.

Curiosità di vedere all’opera anche una delle formazioni favorite alla vittoria finale del campionato., l’Heraclea. La squadra pugliese, dopo un mercato ad alti volti, dovrà rispettare i favori del pronostico e iniziare alla grande il suo cammino.

Il programma completo

Sabato 7 Settembre

Salernum – Solofra

Santa Maria – Santa Maria La Carità

Victoria Marra – Serino

Domenica 8 Settembre

Audax Cervinara – Battipagliese

Buccino – Sant’Antonio Abate

Calpazio – Apice

Ebolitana – Castel San Giorgio

Montemiletto – Agropoli

Heraclea – Virtus Stabia