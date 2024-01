Eccellenza Femminile: continua la bagarre in testa alla classifica

Nella quindicesima ed ultima giornata del girone d’andata dell’Eccellenza Femminile continua la bagarre in testa. Sono sempre quattro le squadre attualmente prime a pari punti, stiamo parlando di Dolphins Cilento, Academy Abatese 2021, Grumese Calcio e Giugliano Women. La compagine agropolese nell’ultimo turno casalingo ha vinto a tavolino contro il Caserta Calcio Femminile, vista l’assenza degli ospiti. Ottima comunque la prima parte di stagione per le Dolphins.

Successo per l’Academy Abatese 2021

Successo molto ampio invece per l’Academy Abatese 2021 che ha superato in trasferta il Futura Ischia per 12 a 0, in evidenza Piscopo autrice di ben sei reti. Stesso risultato anche per il Giugliano Women sul campo del Mugnano.

Scatenata Chiara Lanzetta che con cinque centri rafforza la sua prima posizione nella classifica marcatori. Infine la Grumese rifila un poker in casa al Sant’Antonio Abate 1971, grazie alle doppiette di Santoro e Grazioso.

Gli altri match

Negli altri match di giornata l’Agorà infligge una sconfitta casalinga al LMM Montemiletto per due a uno.Nell’ultimo incontro di giornata il Pegaso sbanca con un sonoro otto a tre il campo del Sant’Anastasia.

Risultati

Dolphins Cilento – Caserta Femminile 3-0

Lmm Montemiletto W – Agorà Academy 1-2

Futura Ischia – Academy Abatese 0-12

Grumese Calcio – Sant’Antonio Abate 4-0

Mugnano Women – Giugliano Women 0-12

Sant’Anastasia – ASAD Pegaso 3-8

Classifica

Dolphins Cilento 33

Academy Abatese 33

Giugliano Women 33

Grumese Calcio 33

Asad Pegaso 27

Sant’Anastasia Calcio 20

Caserta Femminile 19

Sant’Antonio Abate 19

Agorà Academy 15

FC Nocerina Women 14

LMM Montemiletto W 9

Futura Ischia 7

Virtus Volla 3

Mugnano Women 0