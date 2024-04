Eccellenza Femminile: continua il duello in vetta, vittorie a tavolino per Dolphins Cilento e Academy Abatese

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza Femminile.

Sono due le vittorie a tavolino in questa giornata, entrambe per le prime della classe ovvero le Dolphins Cilento e l’Academy Abatese.

La squadra di mister Emiliano Tarabusi raggiunge quota 60 punti in classifica, vista l’assenza al “Torre” di Agropoli della FC Nocerina Women.

Le gare

Molto sorprendente invece l’assenza della Grumese (in casa) contro l’Abatese, in quello che doveva essere tra l’altro il big match di giornata.

Vince il Giugliano Women che supera tra le mura amiche la Caserta Femminile per 6 a 0, grazie anche alla doppietta di Chiara Lanzetta.

Il Lions Montemiletto torna al successo nella gara con il Virtus Volla. Le compagine avellinese si impone per 5 a 2.

Incontro ricco di gol quello tra Sant’Anastasia e Futura Ischia, con le padroni di casa che vincono per 4 a 2.

Blitz esterno per 3 a 4 del Pegaso contro il Sant’Antonio Abate.

Turno di riposo per Agorà e Mugnano Women.

Risultati

Dolphins Cilento – FC Nocerina Women 3-0

Grumese Calcio – Academy Abatese 0-3

LMM Montemiletto – Virtus Volla 5-2

Sant’Anastasia – Futura Ischia 4-2

Giugliano Women – Caserta Femminile 6-0

Sant’Antonio Abate – Asad Pegaso 3-4

Classifica

Dolphins Cilento 60

Academy Abatese 55

Giugliano Women 55

Grumese Calcio 51

ASAD Pegaso 48

Sant’Anastasia 33

Sant’Antonio Abate 33

Caserta Femminile 24

Nocerina Women 24

Agorà 20

Futura Ischia 16

LMM Montemiletto 15

Virtus Volla 10

Mugnano Women -2