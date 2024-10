Eccellenza, Ebolitana scatenata sul mercato: altri 3 acquisti

L’Ebolitana calcio ha annunciato tre nuovi acquisti che promettono di portare qualità e freschezza alla squadra.

Con un occhio attento al potenziale e all’esperienza, la società rinforza la propria rosa con giocatori di talento.

I tre nuovi ingaggi

Il primo acquisto è Marco Gaita, un centrocampista del 1997 nato ad Avellino. Gaita ha alle spalle un buon bagaglio di esperienze, avendo giocato con squadre come Agropoli, Formia e Virtus Avellino in Eccellenza.

Cresciuto nei settori giovanili di Nocerina e Benevento, Gaita porta con sé non solo la capacità di gestire il gioco, ma anche la determinazione di un giocatore esperto.

La sua versatilità e il suo senso della posizione, lo rendono un innesto prezioso per la mediana ebolitana di mister Ciro De Cesare.

Un altro colpo importante è Cristian Monaco, un attaccante esterno, ebolitano doc, classe 2001.

Monaco ha accumulato esperienze con Palmese, Casoria e Formia, e ha anche un passato nelle giovanili di Salernitana, Avellino e Cavese.

La sua velocità ed abilità nel dribbling, ( in rete all’esordio contro il Cervinara), lo rendono un’arma letale sulle fasce, capace di creare occasioni e dare profondità al gioco offensivo.

Con la sua motivazione ed il legame con la città, Monaco rappresenta un investimento anche per il futuro.

Infine, l’Ebolitana ha puntato su Andrea Frontuto, un giovane centrocampista di soli 17 anni proveniente dalla provincia di Napoli.

Cresciuto nelle giovanili di Cavese, Sorrento, Gubbio, Gelbison e San Marzano, Frontuto è considerato un prospetto interessante.

La sua giovane età non deve ingannare: il talento e la determinazione mostrati nei settori giovanili possono rappresentare una grande opportunità per la squadra.

Con il giusto supporto, Frontuto ha il potenziale per diventare un giocatore chiave per l’Ebolitana nei prossimi anni.

Con questi tre nuovi innesti, l’Ebolitana calcio dimostra di voler puntare su un mix di esperienza e gioventù, creando così un gruppo competitivo ed affiatato. La società sottolinea: “questi tre nuovi innesti, porteranno entusiasmo e daranno un contributo importante a tutta la squadra”.