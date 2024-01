Eccellenza, continua la scalata dell’Agropoli. La Calpazio batte il Sapri

Nella diciannovesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo, la Calpazio supera il Sapri nel derby.

Agropoli batte di misura il Sant’Antoni

L’Agropoli grazie ad un goal di Corado su assist al bacio di Rimoli, supera lo scoglio Sant’Antonio Abate di misura e si proietta verso il big match con la Sarnese con un grande stato di forma.

Non la migliore prestazione stagionale per i delfini che cambiano qualche pedina nell’undici titolare, la prima di Capozzoli e in difesa il ritorno di Sannia S., a riposo per i delfini sia Gaita che Romanelli.

Tre punti importantissimi per i delfini che continuano nella loro striscia di risultati utili consecutivi, allungandola a tredici in attesa del turno infrasettimanale che li vedrà impegnati contro la capolista Sarnese.

Insomma partita tutta da vivere quella del turno infrasettimanale, con l’Agropoli che viaggia a vele.

Il derby Calpazio – Sapri

Nel derby tra Calpazio e Sapri, ha la meglio la squadra di Mister Santosuosso che trova la prima vittoria sulla panchina dei capaccesi, a decidere l’incontro la rete dal dischetto di Margiotta e il primo goal in maglia granata di Chiacchio, ex di giornata.

Tre punti fondamentali per la compagine di Capaccio capoluogo che si allontana dalla zona calda della classifica proprio a tre punti di vantaggio sul Sapri che rimane impantanato in zona play out.