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Eccellenza casearia a Sanza: il Caseificio Mediterraneo trionfa a Casearia Awards

Trionfo per il Caseificio Mediterraneo di Sanza ai Casearia Awards: burrata e caciocavallo premiati dall'ONAF tra le migliori produzioni d'Italia.

Di: Filippo Di Pasquale
Eccellenza casearia a Sanza: il Caseificio Mediterraneo trionfa a Casearia Awards

Il comparto lattiero-caseario campano si conferma ai vertici della produzione nazionale grazie alle specialità del Caseificio Mediterraneo di Sanza. Durante la recente edizione di “Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani”, svoltasi ad Agnone, la burrata e il caciocavallo fresco prodotto con caglio di capretto dall’azienda guidata dai fratelli Antonella e Sabino Confuorto hanno ottenuto il Riconoscimento di Eccellenza nell’ambito dei prestigiosi Casearia Awards. L’attestato valorizza la qualità, l’identità e il saper fare artigianale di una realtà produttiva che, partendo da un piccolo borgo delle aree interne della Campania, dà lavoro a decine di collaboratori ed esporta i propri latticini in Francia e nel nord Europa.

Il verdetto della giuria ONAF e i numeri della competizione

Il concorso ha visto la partecipazione di 35 aziende provenienti da 10 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Puglia e Sardegna), per un totale di 76 formaggi in gara. Le valutazioni si sono svolte in forma rigorosamente anonima, gestite da una giuria di 20 Maestri Assaggiatori dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) arrivati da sei diverse regioni.

L’analisi dei prodotti si è basata su severi criteri scientifici e rigorosi metodi di degustazione sensoriale. Il punto di forza del Caseificio Mediterraneo è stato rappresentato dalla burrata, tra i prodotti più venduti dell’azienda, affiancata dal caciocavallo fresco, formaggio simbolo della tradizione locale.

Il valore del riconoscimento nelle parole dei protagonisti

Vincere ad Agnone assume un significato strategico per il valore storico e culturale del territorio molisano, da sempre noto per la tradizione dei formaggi a pasta filata.

“Un premio che per noi ha un duplice valore. Il nostro caciocavallo si è distinto proprio in Molise, una terra storicamente conosciuta per la qualità e la grande tradizione dei suoi caciocavalli. Essere apprezzati in un territorio così autorevole nel mondo caseario rende questo risultato ancora più significativo” ha dichiarato Antonella Confuorto. “È una grande soddisfazione e la conferma che l’impegno, la passione e la cura che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro vengono riconosciuti anche da esperti qualificati. Questo risultato appartiene a tutta la squadra del Caseificio Mediterraneo e soprattutto ai nostri clienti e amici, che continuano a sceglierci e a credere nei nostri prodotti”.

A sottolineare il valore scientifico del premio è intervenuto anche il fratello Sabino Confuorto: “Ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è che il riconoscimento arriva dall’ONAF – Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, un’associazione autorevole che promuove la cultura casearia e valuta i formaggi attraverso un metodo di degustazione rigoroso, basato sull’analisi sensoriale e su criteri scientifici”.

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