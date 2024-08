Eccellenza: Angelo Quaglia non è più l’allenatore dell’Ebolitana

Nella giornata di oggi, l’Ebolitana Calcio 1925 e Mister Angelo Quaglia hanno ufficializzato la separazione che segna la conclusione di un importante capitolo per la squadra e per il suo allenatore.

Una scelta di comune accordo

La decisione, presa di comune accordo, arriva dopo la promozione in Eccellenza. Angelo Quaglia, alla guida dell’Ebolitana dal precedente campionato, ha saputo infondere nel gruppo un forte spirito di squadra e una mentalità volta al sacrificio.

Durante il suo periodo come allenatore, ha lavorato instancabilmente per migliorare la condizione fisica e tattica della squadra, contribuendo a valorizzare diversi giovani talenti del vivaio.

“La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a Mister Quaglia per l’impegno e la dedizione. Non solo ha portato avanti il progetto tecnico, ma ha anche rappresentato un punto di riferimento importante per i giocatori, instaurando un clima di fiducia e rispetto”. Così in una nota gli eburini.