Eccellenza, Agropoli: Ferullo presenta la sfida con la Calpazio | VIDEO

In vista del derby di sabato allo stadio “Guariglia” tra Us Agropoli e Calpazio, il tecnico dei delfini ha presentato la sfida contro il fanalino di coda.

Le dichiarazioni

Ferullo ha dichiarato: “ sarà una sfida difficile, contro una squadra che sta onorando a pieno i propri impegni e consentendo la regolarità del campionato”; ha poi aggiunto il tecnico: “ noi dovremo essere bravi a restare concentrati dall’inizio alla fine per portare a casa l’intera posta in palio”. L’Agropoli recupererà il capitano Margiotta in vista della sfida delicata contro la Calpazio, ma Ferullo ha lasciato presagire che probabilmente ci sarà qualche altra defezione, visto che non tutti gli effettivi sono al massimo della forma.