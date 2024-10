Eccellenza “5 spilli” per la Soppressata di Gioi. Premiata anche come Migliore Insaccato della Campania

Alla Soppressata di Gioi il massimo riconoscimento del settore a livello nazionale: Eccellenza “5 Spilli” delle Guide dei Salumi D’Italia. A questo si aggiunge anche il premio di Miglior Insaccato della Campania. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella mattinata di ieri nell’antico teatro “Giuseppe Verdi”, situato all’interno della Rocca Pallavicino di Busseto, in provincia di Parma.

La Soppressata di Gioi nella Guida Salumi D’Italia 2025

Il salume, presidio slow food, prodotto dal piccolo Salumificio G.ioi, rientrerà nella guida “Salumi d’Italia 2025”, la prima Guida italiana dedicata integralmente al settore norcino, un progetto pionieristico realizzato sul campo da Gurus di Reggio Emilia che a partire dal 2012 ha saputo censire, raccontare e catalogare centinaia di produttori e migliaia di salumi.

Con l’Emilia al timone, tutte le province italiane vantano eccellenze che per tipicità, varietà e qualità si confermano ai vertici mondiali e al pari del vino, della moda e di tanti altri comparti eccellenti vantano con fierezza il vessillo italiano.

Da nord a sud, dalla Valchiavenna alla Sila, dalla Francia alla Spagna, per questa nuova indagine sono stati presi in esame e valutati centinaia di produttori e inseriti in guida 33 premi Speciali, 66 eccellenze con il massimo riconoscimento 5 spilli e 15 aziende Spillo Verde. Premiati la migliore Salumeria d’Italia, il migliore Ristorante, il migliore banco d’Italia, i nuovi Maestri di lama, il nuovo Ambasciatore in Spagna, i migliori salumi DOP; IGP, BIO; i migliori salumi di suino nero, salumi pre affettati e tanto altro ancora.