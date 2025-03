Eccellenza, 30ª giornata con Ebolitana-Agropoli: Battipagliese per la testa della classifica | VIDEO

Regna l’incertezza a poche giornate dalla fine nel campionato d’Eccellenza, Girone B. Arrivati alla 30ª giornata sono ancora diversi i nodi da sciogliere prima del termine della stagione.

Le partite

Ad aprire le danze è la Polisportiva Santa Maria che ospita il Salernum Baronissi in una sfida che, in caso di vittoria, potrebbe avvicinare sensibilmente la formazione giallorossa alla salvezza. Ci sarà anche da soffrire, ma la spinta del “Carrano” è un’arma in più. La Calpazio, non più ultima della classe, affronta il Solofra in una sfida che ha poco da aggiungere al campionato di entrambe le formazioni.

Ben altro discorso per la Battipagliese che, dopo aver riconquistato momentaneamente la vetta dell girone, gioca in casa un pezzo importante di questo finale di stagione sfidando una Virtus Stabia che sembra aver abbandonato anche i sogni playoff. Tempo di derby al “Dirceu” tra Ebolitana e Agropoli. Un match sicuramente ad alta tensione vista la posta in palio. Molto della salvezza di entrambe le formazioni passerà anche dal risultato finale di questa partita. I punti che separano le due squadre sono solamente tre e si preannuncia battaglia vera in campo.