Ebolitana raggiunta e superata nel finale: al Dirceu vince l’Heraclea

Sconfitta all’ultimo secondo per l’Ebolitana, che ha disputato un’ottimo match. Passa l’Heraclea, corazzata del girone.

La gara

Inizia subito in attacco la formazione di casa. Al primo minuto per poco, non realizza il vantaggio, su cross da calcio d’angolo. Al nono, tiro dalla distanza di Caprioli, parato facilmente da Orlandi. Altra conclusione da fuori area di Quitadamo, al 24 esimo con Orlandi che blocca la palla.

Tre minuti dopo, punizione centrale e lenta di Caprioli. Esplode il Dirceu al 35 esimo. Il capitano Ernesto Corsaro, tira dai 25 metri ed insacca: palla all’incrocio dei pali. Eurogol per lui. Due minuti dopo, Johnson viene atterato in area. Rigore parato da Orlandi a Pignataro, sulla respinta però riesce a pareggiare. Squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero.

Secondo tempo. Rigore negato a Tedesco, al 15 esimo, tra le proteste dei tifosi di casa. Bel tiro di Cirasuolo al ventesimo, para Tucci. Occasionissima per Tedesco dopo trentuno minuti di gioco. L’attaccante lascia partire un diagonale che sfiora il palo. La rete del vantaggio ospite al cinquantesimo con Di Battista, bravo a spingere nella porta un diagonale da sinistra. Dopo pochi secondi di recupero, triplice fischio finale.

Il tabellino

Ebolitana calcio 1925 1 – 2 Heraclea

Ebolitana: Orlandi, Valentino, Fernando, Corsaro, Esposito, Giobbe( 1 st Falivene), Cirasuolo, Santonicola( 31 st Pesce), Gaita(13 st Evacuo), Tedesco, Cassata.

A disposizione:

Maioriello,Campione, Falivene, Monaco N.,Monaco C., Pesce, Altamura, Evacuo, Simonetti.

Allenatore:

Ciro De Cesare

Heraclea: Tucci, Durantino, Cocinelli,Ioio, Mascia( 34 st Esposito), Caprioli(27 st De Battista), Coulibaly, Pignataro (26 st Compierchio), Johnson(43 st Secka),Marin(14 st Castillo), Quitadamo.

A dispisizione:

Palma, Caruso, Esposito, Compierchio, De Battista, Azzarone, Castillo, Montano, Secka.

Allenatore:

Carmine Turco.

Arbitro:

Francesco Matrone

1°assistente:

Ciro Oliviero

2°assistente:

Alessandro Ariemma

Note: 300 spettatori circa.

Ammonito: 8 st Cocinelli, 21 st Mascia, 24 st Caprioli, 36 st allenatore Turco, 42 st Coulibaly (H)

Espulso: 38 pt espulso il dirigente Carleo (E)

Reti: 35 pt Corsaro (E), 39 pt Pignataro, 50 st Di Battista (H)

Angoli: Ebolitana 4, Heraclea 1

Recupero: 2 pt , 5 st