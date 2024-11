Ebolitana, nuovi acquisti per Stefano Liquidato: esperienza e gioventù per la rosa biancazzurra

L’ Ebolitana continua a rafforzare la sua rosa, puntando su un mix di esperienza consolidata e giovani promesse. Tre i nuovi innesti ufficializzati, che daranno senza dubbio un valore aggiunto alla squadra allenata da mister Stefano Liquidato.

Stefano Costantino: esperienza a centrocampo

Il primo acquisto è quello di Stefano Costantino, centrocampista classe 1988 con un curriculum ricco di esperienze in categorie superiori. Il giocatore ha militato nel Lamezia e Sorrento (Serie C), ma vanta trascorsi anche in Serie D con Savoia, Bitonto, Ercolanese, Terracina, S.Antonio Abate, Bastia e Afragolese, oltre ad importanti esperienze in Eccellenza con Ancona, Agropoli e Scafatese. Costantino, con la sua leadership e il suo temperamento, si propone come un perno fondamentale per la mediana dell’Ebolitana, portando con sé oltre 15 anni di carriera a livello nazionale.

Christian Izzo: il giovane portiere dal grande potenziale

Un altro colpo importante riguarda il reparto difensivo, con l’arrivo di Christian Izzo, portiere classe 2005 che si è messo in luce con le maglie di Sorrento e Portici in Serie D, e con esperienze anche in Eccellenza con il Savoia e l’Us Tempio. La giovane promessa, che ha dimostrato ottime qualità tra i pali, cercherà di conquistarsi il posto da titolare e dare solidità alla porta biancazzurra, offrendo competenze da cui poter crescere ulteriormente.

Leopoldo Di Mauro: un talento proveniente dalle giovanili di Frosinone e Potenza

Infine, l’ultimo innesto riguarda Leopoldo Di Mauro, centrocampista classe 2005 proveniente dal settore giovanile di Frosinone e Potenza, con una parentesi in Serie D con l’Angri. Di Mauro è un giocatore di grande talento, dotato di buona tecnica e visione di gioco, e potrà essere una delle scommesse per il futuro della squadra ebolitana.

Con questi acquisti, l’Ebolitana punta al riscatto attraverso crescita e consolidamento. La combinazione tra l’esperienza di Costantino e la freschezza dei giovani Izzo e Di Mauro promette di offrire equilibrio e potenziale alla squadra, che punta a risalire la china della classifica di Eccellenza girone B. La società insomma continua a lavorare per rinforzare la squpadra, con l’obiettivo di essere protagonista nel torneo e regalare soddisfazioni ai tifosi biancazzurri.