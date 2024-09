Ebolitana – Battipagliese: arriva la decisione del Prefetto sulle tifoserie

Si giocherà a porte chiuse il match valido per la terza giornata del campionato di Eccellenza Campania girone B tra Ebolitana e Battipagliese. Il derby è in programma domenica 22 Settembre alle 15.30 allo stadio “Dirceu” di Eboli.

Le due tifoserie e le stesse società auspicavano che fosse possibile garantire la presenza del pubblico e, come una volta, assistere allo spettacolo dei gruppi organizzati prima che a quello delle compagini in campo. Di fatto, però, il Prefetto ha valutato il match ad alto rischio predisponendo quindi l’assenza di pubblico.

La nota dell’Ebolitana

Dispiacere è stato espresso dal presidente degli eburini, Francesco D’Addino: «avevamo chiesto al Prefetto, di permettere almeno alla tifoseria casalinga, di poter assistere al derby, per domenica ad Eboli ed al ritorno per i tifosi battipaglisi. Questa decisione ci rammarica, ma ovviamente accettiamo quanto predisposto. Auspichiamo per il futuro che queste due tifoserie possano essere allo stadio e sostenere le proprie squadre. Siamo disponibili al dialogo con le istituzioni preposte».