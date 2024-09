Eboli, volontari in azione per la pulizia del litorale: torna l’evento Plastic Free

Tutela dei mari e dei corsi d’acqua. Torna ad Eboli. “Sea & Rivers”, l’evento nazionale targato Plastic Free. Il prossimo sarà un weekend interamente dedicato alla pulizia ambientale delle coste e degli argini, con centinaia di iniziative in tutta Italia. E anche la Città di Eboli sarà protagonista lungo la Marina, in località Campolongo.

«In appena cinque anni siamo riusciti ad organizzare oltre 6.800 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo oltre 4 milioni di chilogrammi di plastica e rifiuti – dichiara Elena Merola, referente locale di Plastic Free Onlus -. Ogni gesto è importante ed è per questo che invitiamo tutti a partecipare».

L’iniziativa

L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 settembre, quando l’onda blu dei volontari della Onlus, coordinata dal referente Elena Merola, entrerà in azione per liberare la natura da tonnellate di plastica e rifiuti.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 di domenica 29 settembre, presso la Casina Rossa, lungo la strada litoranea di Eboli, in località Campolongo.

«Tutti i cittadini volenterosi potranno partecipare liberamente, previa iscrizione gratuita, ai fini assicurativi, sul sito www.plasticfreeonlus.it, selezionando il singolo appuntamento nella sezione

Eventi», fanno sapere gli organizzatori.