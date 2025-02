Eboli, violento incidente stradale in località Casarsa

È accaduto poco fa in località Casarsa a Eboli. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause al vaglio degli inquirenti.

La dinamica

L’urto violento tre le vetture e immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto si sono portate le pattuglie della Polizia Municipale e dei carabinieri e i soccorritori del 118.

Grande paura per i malcapitati conducenti che fortunatamente da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Traffico in tilt e in strada la gente residente della zona.