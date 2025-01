Eboli, vandali nel piazzale della chiesa di San Donato, sradicata e rubata la targa in ricordo di Angelo Colangelo

È successo ancora una volta: sradicata e rubata l’insegna/targa “Piazzale Angelo Colangelo” collocata nell’area antistante la chiesa di San Donato sui monti di Eboli.

Un atto vandalico che si ripete nel giro di pochi mesi e che lascia i frequentatori abituali del luogo sacro e la famiglia Colangelo con i parenti e i nipoti, con l’amaro in bocca, tra dispiacere e profonda tristezza.

Il ricordo di Angelo Colangelo

La targa posta a ricordo di una persona che di questo luogo è stato custode e testimone di memoria storica, era stata apposta per rendere il giusto tributo all’impegno di una vita e per riconoscere “a futura memoria” la dedizione e il sacrifico di chi tanto ha amato Eboli e i suoi luoghi ameni.

Era già accaduto qualche mese fa che ignoti portassero via la segnaletica e dopo le necessarie segnalazioni agli organi competenti si era proceduto alla sistemazione di una nuova insegna/targa, ma è successo ancora.

«Un atto vandalico vero e proprio che oltre ad arrecare disagi e un forte dispiacere non tornerebbe utile a nessuno», dice una persona vicina alla famiglia Colangelo «un gesto che va condannato con fermezza e che non si può giustificare in alcun modo».

In attesa del ripristino, ancora una volta, della insegna/targa si auspicano maggiori controlli del territorio.