Eboli: trasferimento del mercato e tensione in Comune. Necessario l’intervento dell’ambulanza

Non c’è proprio tregua a Palazzo di Città. In queste ore è l’assegnazione dei posteggi per il trasferimento del mercato del sabato al Palasele a tenere banco tra gli addetti ai lavori. E la scelta dei nuovi spazi da occupare, pare questa volta per anzianità, ha creato non poche polemiche tra i partecipanti.

Da un lato il funzionario comunale in carica, dall’altro il suo predecessore che a quanto pare si sarebbe intromesso nell’assegnazione dei posteggi, in mezzo gli ambulanti.

La questione

Sulla questione sarebbero stati anche chiamati in causa il sindaco Mario Conte e l’assessore Vincenzo Consalvo.

Ma è stato all’arrivo dell’ambulanza che la situazione sarebbe apparsa molto delicata. A quanto pare infatti un funzionario nella lite verbale avrebbe accusato un malore e in via precauzionale i colleghi e i presenti avrebbero avvertito i sanitari.

La data del trasferimento

La data del trasferimento del mercato è fissata per il prossima sabato, a metà aprile. Ma a Palazzo di Città si respira ancora aria di agitazione.