Eboli: tentata rapina alla parafarmacia di via San Bernardino

È accaduto poco fa in via San Berardino a Eboli. Un uomo con il volto contraffatto avrebbe cercato di fare irruzione nei locali della parafarmacia per farsi consegnare l’incasso.

Messo in fuga dai titolari l’uomo si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei carabinieri.

Indagini in corso

Panico generale e paura. Sul posto lanciato l’allarme si sono portati i carabinieri della locale compagnia e i vigili urbani del comando di Eboli.

Passata al setaccio la zona, le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere private di videosorveglianza.