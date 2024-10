Eboli, tavolo per l’inclusione: un incontro con le associazioni del terzo settore

Un incontro partecipato ad Eboli con le famiglie dei ragazzi con disabilità, con i referenti delle associazioni, con i referenti delle realtà del Terzo Settore e del mondo della scuola. Un appuntamento al quale ha partecipato l’assessore alle politiche sociali Katia Cennamo e per l’ASSI Azienda Speciale Sele Inclusione, Donato Guercio.

Con il garante per i diritti delle persone con disabilità Carmen Carnevale, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia per la costituzione del “Tavolo per l’Inclusione” – un Tavolo che in effetti però a Eboli è stato istituito già nel 2022 per volere del consigliere alle Pari Opportunità Pasquale Ruocco – si è discusso di una serie di argomenti che interessano da vicino i cittadini.