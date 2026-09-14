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Eboli, strisce pedonali invisibili davanti alle scuole: esplode la protesta dei genitori

Segnaletica sbiadita davanti alle scuole di Eboli: genitori in protesta chiedono un incontro urgente al commissario straordinario per la sicurezza.

Di: Antonio Elia
Eboli, strisce pedonali invisibili davanti alle scuole: esplode la protesta dei genitori

Il suono della prima campanella è ormai alle porte, ma la preoccupazione di mamme e papà sovrasta l’emozione per l’inizio del nuovo anno scolastico. A poche ore dal rientro in classe, la protesta dei genitori monta con forza lungo le strade cittadine di Eboli, trasformandosi in un appello accorato per la sicurezza stradale dei più piccoli. Al centro della polemica ci sono le strisce pedonali e gli attraversamenti in prossimità dei plessi scolastici, ridotti a sagome sbiadite o del tutto invisibili sull’asfalto logorato dal tempo.

La segnalazione alla Polizia Municipale e lo stallo dei lavori

Una situazione di pericolo evidente che ha spinto i comitati spontanei delle famiglie ad attivarsi tempestivamente. Già nei giorni scorsi è stata inviata una richiesta d’intervento urgente indirizzata alla Polizia Municipale, chiamata a coordinare le verifiche e a disporre il ripristino immediato della segnaletica orizzontale. Tuttavia, di fronte alle poche ore che separano la cittadinanza dall’avvio delle lezioni e all’assenza di cantieri lampo per la riverniciatura, la frustrazione ha lasciato spazio alla mobilitazione.

«Non possiamo rischiare l’incolumità dei nostri figli ogni singola mattina», denunciano i portavoce dei genitori. «Le auto sfrecciano incuranti e, senza strisce visibili e una segnaletica verticale adeguata, attraversare la strada per raggiungere i cancelli della scuola diventa un pericolo costante. È inaccettabile che la manutenzione ordinaria venga ignorata fino a ridosso di una scadenza così importante».

Incontro urgente con il Commissario Prefettizio e presidi simbolici

La protesta non si ferma alla semplice segnalazione agli organi di polizia locale. Visto il perdurare dello stallo e l’imminenza dell’avvio delle attività didattiche, le famiglie sono pronte ad alzare il livello del confronto istituzionale. Nelle prossime ore verrà formalizzata la richiesta per un incontro urgente con il commissario prefettizio, affinché la gestione straordinaria intervenga direttamente per sbloccare la situazione e imporre un’accelerazione nei lavori di messa in sicurezza dei percorsi scolastici.

Nel frattempo, l’invito rivolto agli automobilisti in vista della riapertura è alla massima prudenza nei pressi di tutti gli istituti del territorio ebolitano, mentre i genitori si organizzano per presidiare simbolicamente gli attraversamenti più critici e tutelare gli alunni durante il primo giorno di scuola.

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