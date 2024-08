Eboli, strade dissestate in località Verdesca delle Fiocche: protestano i residenti | VIDEO

Le strade comunali e quelle interpoderali versano in condizioni pietose. Protestano i residenti di località Verdesca delle Fiocche ad Eboli chiusi nella morsa di ritardi e disservizi. La scarsa illuminazione con pali divelti e più volte segnalati agli organi preposti, il manto stradale inesistente e le strade comunali e interpoderali completamente impraticabili: i residenti non ci stanno, chiamano in causa gli organi preposti e pretendono la messa in sicurezza delle arterie stradali e della illuminazione pubblica che in diversi tratti è obsoleta.

Se in inverno le grosse pozzanghere nascondono voragini e grossi avvallamenti creando danni ingenti anche alle vetture in transito, in estate è il clima torrido ad arrecare disagi alla circolazione con la polvere che avvolge case e mezzi. Un problema più volte sollevato agli organi comunali preposti, un disagio che i residenti lamentano da tempo. Ma a quanto pare la soluzione stenta ad arrivare.

Le proteste dei residenti

«L’auspicio delle numerose famiglie residenti è che prima del nuovo inverno si intervenga per ripristinare almeno le strade più dissestate e che anche la pubblica illuminazione sia ripristinata nei punti bui», ha detto un residente indignato. Verdesca delle Fiocche è una zona popolosa dove insieme a diverse unità abitative insistono insediamenti produttivi agricoli.