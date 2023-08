Eboli: Sospensione nel mese di agosto di attività elettive e prestazioni ambulatoriali nel DEA

La nota ASL indirizzata ai Direttori/Responsabili e Coordinatori UU.00. DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide e per conoscenza al Direttore Sanitario ASL Salerno porta la firma del Direttore Sanitario f.f. DEA la dottoressa Nicoletta Voza. E l’oggetto è chiaro: Sospensione nel mese di agosto di attività elettive e prestazioni ambulatoriali nel DEA.

Il provvedimento

La notizia, protocollo n 156772 porta la data del 07 agosto 2023 “dispone la sospensione, per il mese in corso (7-27 agosto), dei ricoveri medici e chirurgici in elezione e delle prestazioni ambulatoriali erogate nel DEA a causa delle ferie estive del personale già carente al fine di garantire le sole urgenze, intese come: ricoveri da Pronto Soccorso, interventi chirurgici e/o procedure interventistiche che rivestono carattere di urgenza, consulenze per il PS e le UU.O0. (cardiologiche, nefrologiche, internistiche, chirurgiche, ortopediche, oculistiche, etc.)”.

La nota, prosegue: “Si stabilisce, infine, che le eventuali urgenze traumatologiche, nel periodo 8-17 agosto, verranno inviate e trattate presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del PO di Battipaglia”.

I disagi

Disagi che si accumulano ai disagi e polemiche che si moltiplicano. All’indomani della manifestazione a difesa della sanità nella Valle del Sele un’altra sorpresa per gli utenti del Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli.