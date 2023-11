Eboli: smottamenti e disagi, il bilancio di una giornata impegnativa per i volontari della protezione civile

Dal centro alle zone periferiche anche la Città di Eboli ha dovuto fare i conti con i disagi alla circolazione e con allagamenti e smottamenti in seguito alle abbondanti piogge che si sono riversate sulla Città. Soprattutto questo pomeriggio la Città di Eboli ha visto a lavoro i volontari della protezione civile per ripristinare disagi.

La mappa dei disagi

Località Prato, rione Pescara, ma anche in centro cittadino e in località Boscariello diversi sono stati gli interventi di messa in sicurezza. Tombini ostruiti, caditoie tappate, margini stradali invasi dall’acqua. La situazione meteorologica ha creato disagi alla circolazione stradale in numerose zone della Città e diverse richieste di intervento sono giunte alla Polizia Municipale, poi smistate al nucleo comunale di Protezione Civile.

Resta alto il livello d’attenzione per l’allerta meteo

Intanto continua a piovere sulla Piana del Sele e l’attenzione rimane alta.