Eboli, smaltimento illecito di rifiuti: scatta il sequestro di un rudere

In località “Ferfaone” nel comune di Eboli, il Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum ha proceduto al sequestro di un’area di circa 5 ettari.

L’operazione

Sequestrato un rudere di circa 130 mq con all’interno depositati ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi ed un escavatore, nonché un quantitativo di rifiuti illecitamente smaltito, stimato in circa me. 150.000, nell’estrema vicinanza alla riserva naturale “Foce Sele Tanagro”.

Il provvedimento

Il responsabile veniva denunciato per smaltimento illecito di rifiuti e per realizzazione di opere senza permesso a costruire.