Eboli, slitta il collaudo delle sale operatorie appena inaugurate. Scoppia la polemica

L’entrata in funzione delle nuove sale operatorie presso l’ospedale di Eboli, è stata rinviata a causa di alcuni collaudi ancora in corso. Secondo quanto dichiarato dalla direzione, i lavori sono praticamente terminati, ma sono necessari alcuni ulteriori accertamenti per garantire la piena funzionalità delle strutture.

Le polemiche

Nonostante i ritardi e le difficoltà, la direzione generale dell’ASL si è detta determinata a metterle in funzione nel più breve tempo possibile, garantendo al contempo la massima qualità dei servizi offerti. Le sale operatorie erano state inaugurate appena una settimana fa dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca e la notizia dello slittamento della loro operatività fa discutere.

“La sanità deluchiana è solo un taglio del nastro”. Questo il commento di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega.

“In prima fila c’era proprio il presidente De Luca che ormai ci ha abituati a queste recite – aggiunge – Un evento in pompa magna ma ora possiamo dire che era solo fumo negli occhi. In ritardo di due anni sui tempi previsti, viene ripetuto da giorni che le sale operatorie sono pronte, tuttavia ancora non si sa quanto tempo ci vorrà affinché possano finalmente entrare in funzione. Senza contare che, stando a quanto si apprende dai giornali, la corsa per l’inaugurazione di nuovi locali ha creato problemi con la riorganizzazione e lo spostamento di alcuni reparti. Insomma, tutto in fretta e furia ma di concreto per ora c’è ben poco”.