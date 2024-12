Eboli, server fuori uso: problemi per le procedure online

Server fuori uso e problemi al Comune di Eboli. Azionato il server di emergenza. “Un improvviso guasto a ben 4 hard disk in dotazione al Comune di Eboli ha causato un rallentamento delle procedure svolte attraverso i server”.

4 hard disk completamente bruciati

Un guasto improvviso a 5 hard disk e il Settore Elaborazione Dati del Comune di Eboli è impiegato per far fronte alla importante emergenza. “I 4 hard disk si sono completamente bruciati. Per far fronte all’emergenza si è fatto ricorso all’hard disk di emergenza che, però, non riesce a supportare tutti i servizi. I nuovi hard disk sono stati prontamente ordinati e secondo il fornitore saranno consegnati tra oggi e domani. Poi occorrerà allineare i dati. Una operazione che può richiedere più di un giorno. Nel frattempo è operativo il protocollo di emergenza ma non è ancora possibile inoltrare pratiche attraverso il Suad. Non appena i sistemi verranno ripristinati si provvederà a darne comunicazione”.

Disagi per decine di utenti

Il disagio è stato riscontrato da decine di utenti e nel mentre gli uffici comunali preposti sono a lavoro l’invito è quello di utilizzare il protocollo di emergenza.