Eboli: riprendono le attività presso lo Scout Park “Maurizio Rapaccini” di località Sant’Antonio

Ad Eboli, presso lo Scout Park, riprendono le attività, l’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre e riprenderanno ufficialmente il via le attività presso lo Scout Park “Maurizio Bruno Rapaccini”, in località Sant’Antonio ad Eboli. Una cerimonia ufficiale aprirà le celebrazioni per il nuovo anno scout del C.N.G.E.I., associazione scout laica nata in Italia nel lontano 1912 e presente ad Eboli dal 1992.

La cerimonia di apertura

La festa per l’apertura dell’anno scout sarà aperta a tutta la cittadinanza e vedrà i partecipanti impegnati in attività all’aria aperta dalle ore 9:30 fino alle 13.00, a testimonianza dell’impegno civico che ciascuno scout profonde per “lasciare il mondo migliore di come l’ha trovato”, secondo l’insegnamento del fondatore Baden Powell. Lo Scout Park “Maurizio Bruno Rapaccini”, è uno spazio dedicato alle attività di volontariato per l’educazione all’aria aperta dei giovani dagli otto anni in su, aperto a tutti i cittadini, dove si sperimenta la cura per l’ambiente e l’inclusione sociale.

Il gruppo scout C.N.G.E.I. di Eboli ha in affido quest’area verde di proprietà comunale sita in località Sant’Antonio, di circa 2.500 mq, della quale si prende cura quotidianamente, rendendola disponibile alle attività per i giovani e per tutta la cittadinanza. Programma delle attività di domenica 6 ottobre è organizzato a partire dalle ore 9:30 accoglienza e conoscenza, alle 10:30 giochi all’aria aperta e piccoli lavori di giardinaggio, alle ore 11:30 saluti istituzionali e cerimonia di apertura dell’Anno Scout a seguire presso l’Area picnic rinfresco e momenti di condivisione.