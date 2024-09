Eboli, riparte l’anno scolastico l’anno scolastico: il messaggio degli amministratori

Prende il via a Eboli un nuovo anno scolastico e le prime scolaresche entrano in classe già questa mattina. Campanelle sincronizzate e classi già formate. Il 12 settembre si completano i rientri tra i banchi di scuola in centro e in periferia.

Domani, martedì 10 tornano tra i banchi di scuola gli alunni dell’istituto Matteo Ripa; il 12 quelli dell’Istituto Virgilio-Gonzaga e i bambini del Primo Circolo Didattico Vincenzo Giudice e le scuole superiori.

I messaggi di benvenuto da parte dei dirigenti scolastici, cerimonie di accoglienza per le nuove classi, saluti e strette di mano.

Grande emozione per gli studenti che affrontano nuovi percorsi di studio, grande emozione per le famiglie che affiancano i ragazzi nelle nuove esperienze di crescita e formazione.

Gli auguri del sindaco Mario Conte

«Un nuovo anno di impegno e studio sta per prendere il via. Sarà un anno ricco di soddisfazioni sia per i nostri studenti che per tutto il personale scolastico e, naturalmente, per i genitori dei nostri giovani concittadini.

L’Amministrazione comunale, come sempre, farà di tutto per essere vicina al mondo della scuola, garantire tutti i servizi e coinvolgere le scuole in ogni iniziativa che possa arricchire il patrimonio culturale della nostra città. Sono fiero ed orgoglioso degli splendidi risultati che ogni anno i nostri istituti scolastici conseguono facendo emergere talenti e competenze. Nell’augurare a tutti, dai dirigenti, ai docenti, al personale amministrativo e agli operatori scolastici, ai genitori, un meraviglioso percorso, vi ringrazio fin d’ora per l’impegno e la passione che so profonderete».

Il messaggio dell’assessore alle politiche scolastiche Katia Cennamo

L’assessore alla Pubblica Istruzione Katia Cennamo si rivolge ai ragazzi, ai docenti, al mondo della scuola e alle famiglie.