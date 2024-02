Eboli: rinviata a data da destinarsi la delocalizzazione del mercato settimanale del sabato

Entro il 31 gennaio il mercato del sabato dal rione Paterno-rione della Pace doveva trovare accoglimento presso l’area degli impianti sportivi di via dell’Atletica a Serracapilli. Un trasferimento che si rendeva necessario per l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione del popoloso quartiere e che non poteva fare coesistere cantiere e mercato. Un trasferimento sbandierato dall’amministrazione comunale a cui però si erano opposti i venditori ambulanti e le sigle sindacali.

Le dichiarazioni

«Allo scopo di poter ultimare alcune pratiche burocratiche, come l’esame e la verifica delle domande di posteggio ambulante pervenute agli uffici, nonché la predisposizione dei bagni pubblici, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rinviare la delocalizzazione del mercato settimanale dal rione Paterno alla zona antistante il Palasele».

Una questione tutta burocratica, dunque che necessita di tempo per esaminare le domande di posteggio. Eppure pare che dagli effettivi 230 posteggi sarebbero nel tempo diminuiti a circa una ottantina i venditori aderenti al mercato ebolitano.

La posizione dell’amministrazione

«Obiettivo dell’Amministrazione è che il mercato possa svolgersi in serenità e con tutte le garanzie a tutela sia degli esercenti che dei frequentatori. Pertanto la data della effettiva delocalizzazione verrà comunicata con congruo anticipo alla cittadinanza e agli stessi ambulanti per evitare disservizi».

La notizia diffusa a mezzo stampa dallo staff del sindaco non ha sorpreso le sigle sindacali e nemmeno i venditori che avevano immaginato ritardi nell’espletamento delle presto che e nell’assegnazione dei posteggi.

Massimo Giusti e Ciro Pietrofesa avevano qualche settimana fa acceso i riflettori sulla situazione che ad oggi resta ferma al palo.