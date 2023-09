Eboli: questione sicurezza e manifestazione pubblica. Il 25 settembre presidio in Piazza Pezzullo

All’indomani delle scorribande e delle risse che si stanno verificando in città Eboli Responsabile, con il direttivo e il consigliere comunale Damiano Capaccio interviene sulla sicurezza e aderisce alla manifestazione in Piazza Pezzullo del 25 settembre.

La parola al sindaco

“Dopo i gravissimi fatti di Piazza Pezzullo, purtroppo solo l’ultimo di una serie di episodi del genere – si legge nella nota stampa – il sindaco Mario Conte “ha deciso di parlare alla città attraverso i propri canali social”. Noi invece crediamo che sia necessario parlare alla città dal vivo, raccogliendo problemi, proposte e idee”.

“Soprattutto è necessario dare dei segnali forti. Cominciare a dimostrare che le istituzioni sono presenti, e non nascoste dietro uno schermo. È questa la strada maestra per cambiare un tessuto culturale come quello ebolitano che sta sempre di più prendendo una deriva pericolosa: affermare la presenza dello Stato. Non bastano le dichiarazioni di intenti sui social: ci sono azioni da mettere in campo con urgenza. Gli interventi di riqualificazione di Piazza Pezzullo, presentati nel primo piano dei lavori pubblici di questa amministrazione sono poi scomparsi. Chiediamo all’amministrazione spiegazioni sul punto”.

Appuntamento lunedì 25 settembre

L’appuntamento è fissato in Piazza Pezzullo, lunedì 25 settembre alle 19:30 “insieme a tanti altri gruppi politici e associazioni, a cittadini e giornalisti, per riprenderci uno spazio pubblico da semplici cittadini, piedi fissi a terra”.