Eboli: protocollo d’intesa per la gestione del servizio di protezione civile tra 4 Comuni, ecco quali | VIDEO

Si è svolta questa mattina, ad Eboli, a Palazzo di città, la conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa per la gestione d’ambito del servizio di Protezione civile.

La giornata

In base alla delimitazione decisa dalla Regione Campania nella “Pianificazione di Protezione civile su scala provinciale/ città metropolitana, intercomunale di contesto territoriale, comunale – Pr Campania Fesr 2021-2027, l’importante protocollo d’intesa ridisegna nuovi scenari. Fanno parte del nuovo coordinamento, con capofila Eboli, i Comuni di Campagna, Serre e Postiglione.

Gli interventi

Alla conferenza stampa hanno presenziato i sindaci Mario Conte, Biagio Luongo, Antonio Opramolla e Carmine Cennamo. L’occasione della firma del protocollo d’intesa è anche propizia per fare il punto sull’impegno dei volontari di Protezione civile impegnati sul territorio, in centro e in periferia, in occasione di eventi atmosferici o di iniziative che richiedono una particolare partecipazione per garantire controllo e vigilanza. I quattro nuclei comunali già dalle prossime settimane avvieranno strategiche azioni al fine di operare insieme gai a partire da questa estate.