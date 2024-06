Eboli: prorogato il contratto di lavoro. Quattro vigili urbani restano in servizio fino al prossimo 31 dicembre

La notizia è di queste ore e risponde ad una richiesta chiara dell’assessore alla sicurezza all’indirizzo dell’amministrazione comunale.

E così è stato prorogato il contratto per tre vigili urbani e in aggiunta arriva una ulteriore risorsa. I 4 agenti della Polizia Municipale sono in servizio da ieri 10 giugno. Si tratta di Paola Romaniello, Caterina Gargano, Rosaria Cimino e Francesco Perillo.

L’Assessorato alla Sicurezza e alla Polizia Municipale guidato da Antonio Corsetto è riuscito ad intercettare 40mila euro di fondi regionali per poter rinnovare i contratti.

«Quattro ragazzi che da ieri rinnovano il contratto a tempo determinato, fino al 31 dicembre. – ha dichiarato L’Assessore Corsetto – Garantiranno un servizio alla Città di Eboli, continuando ad indossare la divisa della Polizia Municipale. Ringrazio il Sindaco Mario Conte e l’Assessore Sgritta che sono venuti incontro alle esigenze espresse».

In particolare i quattro agenti saranno di supporto nel centro storico e sulla zona litoranea per garantire maggiore presenza della Municipale durante il periodo estivo.