Eboli, pronti 11 procedimenti di sgombero nel centro cittadino

L’ultima ordinanza di sgombero di alloggio ERP di proprietà ACER – Dipartimento di Salerno per occupazione abusiva firmata in ordine di tempo è la n.251/2024 del 26 settembre, protocollata il 30 settembre con numero 42829. Lo sgombero si riferisce ad un alloggio occupato abusivamente in via Via Europa 1, Scala C, Piano I, int. 10.

Questa ordinanza, segue di qualche giorno, altri dieci atti firmati dal responsabile di area del Comune di Eboli, il dott. Raffaele Monti, del Settore Sviluppo Economico, Suap e Patrimonio.

Sgomberi esecutivi ad Eboli

Trenta giorni di tempo per svuotare l’immobile occupato abusivamente da persone e cose e procedere con la consegna delle chiavi presso gli uffici comunali preposti o, in caso di inottemperanza, l’Ente procederà con lo sgombero coattivo e l’intervento delle forze dell’ordine. Stessa identica sorte per altri dieci occupanti abusi di alloggi ERP.

Nei giorni scorsi, infatti, all’indirizzo di altrettanti soggetti erano state emesse altre ordinanze di sgombero.

Le abitazioni interessate

Bisognerà liberare da cose e persone le abitazioni ubicate in via Isonzo, 44, scala I, piano 2, interno 5; due abitazioni di Largo Emilio Sereni n. 3, al piano 4, interno 5 e interno 7; due appartamenti in via Monsignor Demetrio Moscato n. 7, piano 1, interno 4 e piano 4, interno 7; due case in via E. Vanoni, n. 10, isolato 10 piano 0 interno 2 e sempre in via Vanoni, n.4 isolato 2, scala A, int.8; in Via L. Einaudi n. 5, piano 3, interno 10; in via P. Gaudieri, n.10, scala Unica, piano I, interno 3 e al Rione della Pace n. 3, scala A, interno 6.

Undici appartamenti da anni occupati abusivamente e di proprietà di ACER che al più presto dovranno essere liberati da cose e persone, onde evitare lo sgombero coattivo tramite l’impiego e l’ausilio delle forze dell’ordine.