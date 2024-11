Eboli, promozioni al comando di Polizia Municipale

I vigili urbani Damiano Iula e Salvatore Di Donna promossi sottotenenti.

Un riconoscimento alla carriera e all’impegno al servizio della comunità locale e la cerimonia questa mattina nella Stanza del Sindaco di Eboli Mario Conte alla presenza di consiglieri comunali e colleghi di lavoro.

Una occasione per il primo cittadino per ribadire fiducia e sostegno al corpo di Polizia Municipale e per congratularsi con Iula e Di Donna che ottengono una maggiore posizione organizzativa salendo di gradino e confermandosi all’interno dei caschi bianchi punto di riferimento importante.

Solo qualche giorno fa anche il Capitano Mario Dura e l’agente Mariagabriella Marano erano starai insigniti della Croce per meriti speciali con nastrino, una onorificenza consegnata durante una cerimonia ufficiale presso la sede della Scuola della Polizia Municipale della Regione Campania alla presenza del Prefetto Antonio de Jesu, del Prefetto Mario Morcone e del direttore della Scuola regionale di Polizia Locale Dionisio Limongelli.