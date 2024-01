Eboli, professioni editoriali: 39 iscrizioni per il corso di formazione gratuito

Sono 39 le richieste di iscrizione pervenute al Comune di Eboli per il Corso di Formazione per le professioni editoriali. 14 domande sono giunte da Capaccio, Baiano, Avellino, Sant’Antimo e 25, invece, da Eboli. Le lezioni prenderanno il via l’8 febbraio presso la Biblioteca comunale Simone Augeluzzi.

Il commento dell’assessore Polito

«A giudicare dal numero delle iscrizioni che hanno oltrepassato i posti a disposizione, pur se il margine temporale non era dei più lunghi, l’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo. Un entusiasmo che intendiamo ripagare con il corso. E se questa prima edizione avrà successo come fa intravedere già la grande partecipazione, la ripeteremo ed amplieremo. Di certo si tratta di una iniziativa che non ha paragoni con altre simili. Vi sono tanti corsi di formazione per le professioni editoriali, ma nessuno è completamente gratuito» – ha dichiarato soddisfatta l’Assessore Polito.

L’iniziativa

Il corso rientra nelle iniziative nate dal protocollo d’intesa fra la casa editrice Caffèorchidea e la Biblioteca Comunale Simone Augelluzzi per sensibilizzare alla lettura.

A tenere le lezioni sarà Giuseppe Avigliano: «Tra le tante attività che stiamo mettendo in atto con la “Scuola di lettura in Biblioteca”, il corso di formazione è un tassello fondamentale e un’occasione di crescita e approfondimento per lettori e professionisti. I corsisti avranno la possibilità di formarsi gratuitamente e di aggiungere un importante tassello al proprio curriculum».

Dieci le lezioni previste, ciascuna di due ore.

Le lezioni verteranno non solo sul mondo dell’editoria in generale, ma entreranno nel dettaglio dell’editing, del confronto tra editore e scrittore, della correzione di bozze, della revisione e impaginazione, dei diversi formati di grafica editoriale, nonché della comunicazione più efficace per la promozione di un libro.