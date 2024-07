Eboli, Polizia Municipale: due nuove assunzioni

Da qualche giorno erano stati notati per le strade della città di Eboli con la pettorina blu tipica della Polizia Municipale. Ma solo questa mattina entrano ufficialmente in servizio altri due agenti portando il numero complessivo a 33 unità.

Al Comando della Polizia Municipale di Eboli sono stati assunti altri due agenti, seguendo lo scorrimento delle graduatorie del bando di manifestazione d’interesse, pubblicato nell’agosto 2023. Antonio Cicalese e Jessica Squillante si sono aggiunti ai sei agenti assunti a dicembre 2023.

Ne manca ancora uno, che sarà assunto a breve dallo scorrimento della graduatoria di Agropoli.

Le assunzioni portano a 33 il numero totale a disposizione, compresi i 3 agenti a tempo determinato che pure stanno dando un valido apporto al Comando, per la gestione dei vari settori della Polizia Municipale.

«Con tali numeri potremo garantire una maggiore presenza e sicurezza sia al centro che in periferia. Saranno rafforzati i controlli a Marina di Eboli e nel centro storico, oltre a rafforzare i vari settori come i controlli edilizi e quelli per l’abbandono di rifiuti», dichiara l’Assessore alla sicurezza Antonio Corsetto.

«L’azione di rafforzamento dell’organico – commenta il Sindaco Mario Conte – che era uno dei nostri obiettivi, prosegue. Aumentare gli agenti della Municipale era ed è prioritario per poter garantire ai cittadini maggiore tranquillità e sicurezza. I pensionamenti degli ultimi anni avevano ridotto il corpo ai minimi storici impedendo una presenza capillare e costante su un territorio così vasto».