Eboli: piccola volpe si aggira per le strade del centro cittadino tra lo stupore dei residenti

Sorpresa nel centro cittadino di Eboli, una piccola volpe, infatti, si aggira per le strade del centro. Era stata vista e fotografata da diversi cittadini nei giorni scorsi e aveva attirato l’attenzione di molti ma questa notte la presenza di una piccola volpe è stata registrata in piazza Regione Campania.

Il piccolo esemplare di volpe si aggira indisturbata tra le vie del centro

Solitario e probabilmente in cerca di cibo, l’animale ha attraversato il centro, indisturbato. Non è la prima volta che una volpe si spinge fino al centro cittadino. Era già capitato in passato.

Un paio di anni fa quasi ogni giorno una giovane volpe di presentava davanti alla cucina del convento dei frati cappuccini in attesa di cibo e, addirittura, nella chiesa di San Cosma e Damiano durante la celebrazione di una funzione religiosa. In quella occasione la giovanissima volpe fu ribattezzata “FraPuccina”.