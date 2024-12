Eboli: Piazza San Francesco si trasforma in una nostrana Betlemme

Organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine e dall’Oratorio ANSPI San Francesco, in collaborazione con WebRadio Francesco il tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente ad Eboli, ha visto piazza San Francesco, nel cuore antico della città, trasformarsi in una nostrana Betlemme per accogliere tanti figuranti che hanno saputo dar vita alla rappresentazione scenica per quadri animati della nascita del Signore, in un’atmosfera di grande condivisione e partecipazione.

Un appuntamento semplice e partecipato

Le botteghe artigianali con gli antichi mestieri, i giochi di un tempo e i laboratori per far divertire i più piccoli e l’osteria con la gastronomia tipica, cucinata sapientemente dai volontari della comunità di San Francesco.

Un appuntamento semplice e partecipato fortemente voluto da padre Salvatore Mancino, per vivere insieme la bellezza del Natale, per emozionarsi e riflettere insieme sul suo significato alla luce di quanto accade nel mondo.