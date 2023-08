Eboli: Per tutto il mese di settembre modifiche della viabilità in centro cittadino

A partire dai prossimi giorni e fino al 30 settembre in centro cittadino ad Eboli la viabilità subirà importanti cambiamenti con divieto di sosta e di fermata, e nuove disposizioni del traffico. La modifica temporanea della circolazione in Via Ceffato e Via Nazionale per consentire lavori di digitalizzazione e distrettualizzazione, dal 28 agosto al 30 settembre. Con l’ordinanza n.201, sono stati disposti i provvedimenti per permettere all’ASIS gli interventi sulla rete idrica.

Ecco le novità

Nello specifico, vigerà il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata per tutti i veicoli, nelle seguenti strade: via Ceffato, entrambi i lati, dall’incrocio con via F. Chopin fino all’incrocio con Piazza Madonna delle Grazie; via Nazionale, entrambi i lati, dall’incrocio con Piazza Madonna delle Grazie fino all’incrocio con Piazza Mustacchio. Nelle stesse strade, inoltre, vigerà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.

Gli interventi Asis

Dal 28 agosto, inoltre, modifiche alla circolazione anche in viale Amendola e via Matteotti per lavori ASIS.

Gli interventi di digitalizzazione e distrettualizzazione della rete idrica, il cui avvio era inizialmente previsto lunedì 21 agosto, partiranno lunedì 28 agosto.

L’ordinanza è la n.194 e dispone fino al 30 settembre:

Divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata per tutti i veicoli, nelle seguenti strade:

•Viale Amendola, lato destro, dall’incrocio con via Gonzaga fino all’incrocio con Piazza della Repubblica;

•Via Matteotti, lato destro, dall’incrocio con Piazza della Repubblica fino all’incrocio con piazza Madonna delle Grazie;

•Via Matteotti, lato sinistro, dall’incrocio con via Mario Vignola fino all’incrocio con Piazza Madonna delle Grazie;

Divieto di accesso:

•Viale Amendola, dalla rotatoria di Piazza Mustacchio fino all’incrocio con via San Berardino.

Per effetto delle suddette limitazioni:

•i veicoli in transito in Via Don Michele Paesano, all’intersezione con Viale Amendola, osserveranno l’obbligo di svolta a sinistra;

•i bus di linea provenienti da via San Giovanni salteranno le fermate sul Viale Amendola e via Matteotti e devieranno il percorso su via Nazionale.

Sull’albo pretorio del Comune tutte le specifiche ordinanze e nei prossimi giorni, anche in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli ebolitani scongiurano disagi e disservizi.