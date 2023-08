Panico e agitazione tra i residenti di Parco La Vela di Eboli dove questa sera un incendio ha interessato il vano ascensore. Una coltre di fumo nero e lingue di fuoco e immediato è stato lanciato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco

del distaccamento di via Benedetto Grimaldi e i carabinieri della locale stazione.

Messa in sicurezza l’area per fortuna non si registrano feriti. Tanta però la paura da parte dei residenti del palazzo.