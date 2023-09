Eboli: passo d’addio per Sara Di Biase e Maira Castiglia. Alessio La Padula è il ballerino ospite

Mesi di intenso lavoro e settimane al cardiopalma. Proseguono gli allenamenti a ritmo serrato e le lezioni in sala prove per gli allievi della maestra di danza Antonietta Paraggio. Tutto pronto per il Saggio spettacolo di domenica 17 settembre con il passo d’addio di Sara Di Biase e Maira Castiglia due ballerine eccellenti della squadra della maestra Paraggio. Primo, secondo, terzo e quarto corso, insieme alla predanza e a tutto lo staff tecnico stanno mettendo a punto le ultime rifiniture per lo spettacolo che come tutti gli altri precedenti affascinerà il pubblico che all’interno del CineTeatroItalia di via Umberto Nobile a Eboli è sempre stato quello delle grandi occasioni.

Attesa per l’ospite d’eccezione: il ballerino, ex allievo della scuola di Amici, Alessio La Padula

Ad accompagnare le ballerine un corpo di ballo d’eccezione con il ballerino professionista Alessio La Padula, ballerino della nota trasmissione tv Amici di Maria De Filippi. Alessio La Padula ha all’attivo un curriculum di tutto rispetto, muove i primi passi di danza proprio grande agli insegnamenti della maestra Antonietta Paraggio e torna tutte le volte a prestarle collaborazione artistica e professionale assistendo le allieve di A Passo di Danza nei passi d’addio e nella formazione disciplinare.

Tra danza, passione ed emozioni

Danza classica, moderna, contemporanea, Hip Hop, Repertorio, Pas de deux un mix di emozioni e sensazioni per quanto assisteranno allo spettacolo.