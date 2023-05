Eboli ospita la tappa del Cammino dei Vulcani

Eboli sarà tappa del “Cammino dei Vulcani”: una giornata di appuntamenti dal valore culturale e storico. Con organizzazione dell’associazione culturale Repubblica Nomade in collaborazione con Archeoclub d’Italia, circa cinquanta camminatori provenienti da tutta Europa stanno seguendo un percorso che va al Vesuvio all’Etna, lungo la Strada Regia delle Calabrie, la strada che Ferdinando IV volle far costruire nel 1778 per unire Napoli con Reggio Calabria.

L’iniziativa

Partiti da Napoli, presso il ponte della Maddalena, proprio dove ha inizio la strada regia, il gruppo giungerà giovedì in Piazza della Repubblica, accolti dall’amministrazione: una tappa che funge da occasione per promuovere il patrimonio della Città a visitatori che vengono da Francia, Germania e altri Paesi europei.

Nel pomeriggio, dopo una visita del Centro Antico, in Aula Consiliare si terrà un interessante convegno che vedrà gli interventi di Luca Esposito, referente del progetto “Archeocammino”, Giuseppe Barra, Presidente del Centro Culturale Studi Storici, Antonio Moresco, scrittore, fondatore e ispiratore di Repubblica Nomade. Del Sindaco Mario Conte e della Presidente della Commissione Cultura Lucilla Polito, i saluti istituzionali, con l’archeologo Alessio Scarpa in qualità di moderatore dell’evento.