Eboli, nuovo ingresso in Consiglio Provinciale, c’è Cosimo Napoliello. Entra anche Salvatore Luongo

E’ ufficiale e la notizia è accolta positivamente anche nella Città di Eboli e negli ambienti politici locali. Cosimo Naponiello è neo eletto Consigliere Provinciale di Salerno ed entra in assise in quota Italia Viva.

«L’elezione dell’amico Cosimo rappresenta una vittoria per ognuno di noi, iscritti, quadri e simpatizzanti, perche è il traguardo di una squadra, quella di Italia Viva Salerno presieduta dall’amica presidente Anna Rosa Sessa coadiuvata in Cabina di Regia dall’ebolitano Mauro Vastola, che va dal Cilento e Vallo di Diano all’Agro Sarnese Nocerino passando per la Piana del Sele, capitanata dal nostro indiscusso Leader, Capogruppo in Regione Campania, on. Tommaso Pellegrino che si è speso ed impegnato in prima persona con la rete di consiglieri comunali che ha consentito, esprimendo compatta il proprio consenso, l’agognata elezione». E’ questo il primo commento a caldo del partito che a livello locale ha illustri rappresentanti e molti ex amministratori.

«Cosimo Naponiello quasi un anno fa ha ripreso quel cammino che l’aveva portato a co-fondare con Francesco Bello il primo circolo di Italia Viva ad Eboli già nel 2019, scelta che l’ha portato a prendere decisioni locali anche difficili, in controtendenza, ma la sua coerenza è stata premiata dal Partito ed oggi quell’investimento ha premiato il Partito stesso con l’elezione del primo Consigliere Provinciale nella storia di Italia Viva Salerno».

Cosimo Napoliello secondo consigliere provinciale di Eboli

La città di Eboli, dunque, con la consigliera provinciale Filomena Rosamilia delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali e con l’ingresso di Cosimo Naponiello a Palazzo Sant’Agostino, ha una bella e competente rappresentanza che saprà guardare al territorio e lavorare con impegno e professionalità.

«È questo il bello della Politica, ora al lavoro per far crescere sempre più la Nostra Squadra», conclude il coordinamento Italia Viva Eboli.

A Palazzo Santa Lucia, oltre a Napoliello, entra anche il consigliere comunale di Campagna Salvatore Luongo. Il primo sostituisce Rosario Danisi, il secondo Luca Cerretani.