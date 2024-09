Eboli, nessuno spazio per i bambini e polemiche sulla gestione del circo: monta la protesta tra i residenti

È di queste ore la presenza sul territorio ebolitano di un accorsato circo con una importante tradizione alle spalle. Artisti di fama e animali di varie razze a dare spettacolo e decine di auto in fila, in sosta, lungo la strada che collega la parrocchia del Sacro Cuore con il distretto ASL e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Oltre al problema legato alla viabilità e alla sicurezza, la protesta che monta è relativa alla presenza degli animali durante gli spettacoli e all’occupazione di suolo per allestire tutta la struttura che è di proprietà della Eboli Patrimonio in liquidazione.

Polemiche tra i residenti

I disagi e i disservizi che in questi giorni stanno vivendo i residenti del popoloso quartiere sono numerosi e a tal proposito torna prepotente anche la richiesta di spazi da destinare al divertimento per i bambini. La città di Eboli non ha a disposizione una vera e propria area giochi per i più piccoli, nonostante siano diversi gli spazi da poter destinare a parco urbano per il divertimento.

Proprio nel rione Pescara ormai da anni resta abbandonato al degrado assoluto un anfiteatro e uno parco e non c’è soluzione che tenga. In centro cittadino in piazza Luigi Pezzullo quel che resta dell’ultimo parco giochi realizzato sono una altalena dismessa e una giostrina solitaria. Protestano i residenti, alzano la voce i genitori dei bimbi piccoli che chiedono maggiore attenzione per le fasce di età anche in età prescolare.