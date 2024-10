Eboli nella morsa della delinquenza: risse e atti vandalici in pieno centro, monta la protesta tra i residenti

La Città di Eboli chiusa nella morsa della delinquenza. Risse in centro cittadino, atti vandalici e questione sicurezza, monta la protesta dei residenti. Una rissa violenta tra due uomini si è consumata sabato sera in pieno centro cittadino, nelle vicinanze del parco giochi di Piazza Pezzullo. Per questioni personali, probabilmente, due uomini hanno iniziato a darsele di santa ragione. Uno schiaffo violento, calci, pugni, testate e poi a terra. Il corpo a corpo è durato diversi minuti e la scena di inaudita violenza non è passata inosservata a quanti transitavano in zona, in pieno centro cittadino.

Tra famiglie con bambini piccoli e avventori dei locali posti al centro, la violenza è stata condannata da molti. Poco più distante, in pieno viale Amendola, contemporaneamente si è consumata una rissa tra minorenni. Almeno una decina di ragazzi si sono picchiati con altrettanti coetanei anche questa volta per motivi riconducibili a ragazzate. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di passanti e di automobilisti che hanno richiamato i giovani alla calma. Sempre sul viale Amendola nel primo pomeriggio di sabato un giovane ha scaraventato a terra con inaudita violenza le fioriere poste all’ingresso di una accorsata gioielleria, semplicemente come gesto violento.

Un passante che è sopraggiunto e che ha assistito alla scena inspiegabile, ha rimesso a posto le fiorire in un atto di grande civiltà. Intanto gli ebolitani non ci stanno, chiedono da tempo il potenziamento dei controlli e il ripristino dell’ordine e della sicurezza a partire dal centro cittadino. Deterrente importante è il pattugliamento delle strade da parte delle forze dell’ordine che da qualche settimana stanno perlustrando la città, ma forse servono azioni concrete anche da parte delle istituzioni locali.