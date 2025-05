Eboli, nasce “Domycare”: un nuovo servizio gratuito di assistenza domiciliare, ecco le finalità

L’Associazione “Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli” lancia ufficialmente Domycare, un innovativo servizio di assistenza domiciliare non sanitaria rivolto alle persone fragili e alle loro famiglie nei territori del Distretto Sanitario di Eboli e Buccino, e nei comuni limitrofi di Battipaglia, Montecorvino, Bellizzi e Pontecagnano.

Il progetto

Il progetto, nato su proposta dei volontari del Servizio Civile Universale 2024/2025, prevede l’impegno quotidiano di volontari formati che, in qualità di “familiari temporanei”, offriranno compagnia, supporto nelle attività quotidiane leggere, stimolazione cognitiva e aiuto nella gestione della routine domestica, digitale e relazionale. L’obiettivo di Domycare è duplice: da un lato migliorare la qualità della vita delle persone fragili, dall’altro alleggerire il carico fisico ed emotivo dei caregiver familiari, troppo spesso lasciati soli in un ruolo fondamentale ma sottovalutato. In Italia sono oltre 7 milioni i caregiver, di cui il 70% donne, che si trovano a sacrificare lavoro e benessere personale per assistere un proprio caro.

Le finalità

“Con Domycare vogliamo dare una risposta concreta e gratuita a bisogni reali che spesso restano invisibili”, spiega il coordinatore del progetto Armando De Martino. “La presenza di un volontario, anche solo per qualche ora al giorno, può fare la differenza per tutta una famiglia”. Il servizio non include prestazioni sanitarie, ma offre un ampio ventaglio di interventi: dalla compagnia alla spesa, dalla cura dell’ambiente domestico all’accompagnamento a visite, fino al sostegno nella gestione digitale e burocratica, anche attraverso la mediazione culturale in collaborazione con l’associazione Dunyaa.

Le info utili

Per richiedere il servizio è sufficiente compilare un modulo disponibile presso la sede dell’associazione in via Apollo XI, 51 a Eboli, oppure inviare una richiesta all’indirizzo email: info@hospicepereboli.it con oggetto “Richiesta Domycare”.