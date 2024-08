Eboli: Michele Gatta, campione di biliardo sportivo, ricevuto in Municipio dal sindaco Mario Conte

Il vicecampione italiano di biliardo sportivo, categoria professionisti, disciplina cinque birilli, l’ebolitano Michele Gatta, ieri mattina è stato ricevuto in Municipio dal sindaco, Mario Conte.

Al brillante sportivo ebolitano, il primo cittadino, insieme con l’assessore Lucilla Polito, ha consegnato una pergamena con il ringraziamento dell’intera città.

Le dichiarazioni

«Abbiamo voluto incontrare questo campione ebolitano, tra i maggiori interpreti a livello mondiale delle discipline biliardistiche, perché è giusto che la città riconosca il valore dei suoi figli e perché qualche giorno fa, in occasione della sfortunata finalissima del campionato italiano della categoria professionisti, ha calamitato l’attenzione di tantissimi ebolitani, inchiodati davanti allo schermo televisivo per seguire le fasi della partita in diretta RAI».

Davanti al video tv c’era stata anche l’assessora comunale con delega allo sport, Lucilla Polito: «Siamo rimasti davanti al televisore fino alla fine, sperando che arrivasse ad Eboli il titolo italiano professionisti di biliardo sportivo. Lo sfortunato epilogo non toglie nulla alle emozioni che Michele Gatta ha saputo donarci».

Lo stesso campione ebolitano ha voluto ringraziare il sindaco di Eboli: «Un regalo bellissimo, ottenere un riconoscimento dalla mia città è emozionante e non è scontato. Mi fa piacere sapere che tanti miei concittadini abbiano seguito la finale del campionato, spero di continuare a dare soddisfazioni agli ebolitani ed agli appassionati».