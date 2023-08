Eboli: mare in tempesta e litorale sotto assedio

La forza del mare e la furia del vento, insieme, hanno messo in ginocchio Marina di Eboli. Stabilimenti balneari quasi completamente distrutti in più punti e una prima, sommaria, stima dei danni che fa pensare a decine di migliaia di euro da conteggiare. Sta accadendo da ieri pomeriggio lungo la costa ebolitana che per otto chilometri ospita e accoglie numerosi stabilimenti balneari.

Prosegue l’allerta per mare agitato e vento forte

Sta continuando in queste ore con il mare in tempesta che trascina via tutto quello che ancora incontra e con il vento forte che alza coperture e rivestimenti. Continuano a salvare il salvabile gli imprenditori balneari. Da zona Lago a Foce Sele anche il litorale di Eboli è in ginocchio.

Si temono ingenti danni

E solo nella giornata di domani, meteo permettendo, una prima reale stima dei danni potrà essere stilata. Intanto sono a lavoro imprenditori, assistenti, collaboratori.