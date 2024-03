Eboli: marcia per la Palestina, corteo su Viale Amendola

Si è tenuta sabato 23 marzo, ad Eboli, su Viale Amendola, la sfilata per le strade della Città di arcobaleni e bandiere per dire no alla guerra. Da Eboli alla Palestina la resistenza continua! E' questo il tema della marcia per la Palestina e per la Pace. Sabato 23 marzo, Eboli si è tinta di rosso, verde, bianco e nero, in sostegno alla causa del popolo palestinese, per dire stop al genocidio, stop al regime di apartheid e stop all'occupazione illegale dei territori palestinesi da parte del governo sionista e fascista di Netanyahu.

«La questione è sentita più che mai, soprattutto dopo la diserzione dei 13 consiglieri dello scorso consiglio comunale andato deserto. A dimostrazione di ciò, la marcia da noi organizzata ha raccolto le adesioni di tante associazioni, scuole e gruppi spontanei», spiegano i ragazzi dell'associazione XD390