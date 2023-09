Eboli: maratona di San Padre Pio. Da Eboli a San Giovanni Rotondo torna l’evento sportivo che abbraccia fede, tradizione e solidarietà

Si torna a correre in onore di San Padre Pio e il 16 e 17 settembre torna anche una nuova edizione della Maratona di San Padre Pio, organizzata dall’associazione di atletica leggera ASD Free Runner, presieduta dal dottor Mario Di Donato. Giunta alla sua diciannovesima edizione, la Maratona vede ancora una volta tedofori giovani e adulti prendere parte ad una iniziativa che ormai è un appuntamento istituzionalizzato per la comunità locale e non solo. Partenza da Eboli e arrivo a San Giovanni Rotondo: la maratona prevede circa 22 ore di corsa a staffetta e vede impegnati decine di atleti maratoneti, uomini e donne, in 19 tappe, attraverso 3 regioni, 4 province e 20 comuni. L’iniziativa prenderà il via sabato 16 settembre nel primissimo pomeriggio con la partenza della carovana della Free Runner dalla chiesa di San Bartolomeo di Eboli per recarsi a San Giovanni Rotondo.

Il programma

L’accensione della fiaccola da parte dei due sindaci di Eboli e di San Giovanni Rotondo sarà seguita dalla benedizione durante il tradizionale Santo Rosario nella funzione del Lucernario. La partenza della carovana verso Eboli per il ritorno è, invece, prevista alle ore 22.00. L’arrivo della maratona nella città di Eboli si terrà domenica 17 settembre presumibilmente alle ore 19.30 presso la Chiesa di San Bartolomeo, la fiaccola “simbolo di pace, unione e fraternità tra i popoli” sarà posata dinanzi alla statua di San Pio nel corso di una solenne benedizione impartita dal parroco Don Alfonso Raimo.